Der Ölpreis hat stark auf die Nachricht reagiert, dass die OPEC+ an ihrem Produktionsplan festhalten wird. In der Erklärung heißt es jedoch, dass die OPEC+ im Falle weiterer größerer Veränderungen auf dem Markt eine Änderung ihrer Förderpolitik in Betracht ziehen könnte. Dies führte zu einer deutlichen Erholung. Der Preis erholte sich von etwa $63,00 und notiert derzeit über der Marke von $65,00. Es ist erwähnenswert, dass das Niveau von $64,75 die untere Grenze der 24%igen Korrektur markiert, ähnlich ...

