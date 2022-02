Was zunächst wie ein Traum eines Hollywood-Enthusiasten der Achtzigerjahre klingt, soll bald Wirklichkeit werden: Der ikonische Sportwagen Delorean DMC-12 steht vor seiner Wiedergeburt als Elektroauto. 1981 - vor mehr als 40 Jahren - brachte die Delorean Motor Company den DMC-12 auf den Markt. Der erreichte Kult-Status, weil er einer der Hauptdarsteller der Filmreihe "Zurück in die Zukunft" gewesen ist, die in der Zeit zwischen 1985 und 1990 ein Millionenpublikum begeisterte. Bilder ...

