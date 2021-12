DJ Daimler-Aufsichtsrat segnet Investitionsplan für Mercedes-Benz ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat der Daimler AG hat in seiner heutigen Sitzung grünes Licht für milliardenschwere Investitionen in Pkw und Vans gegeben. Wie der Stuttgarter Autokonzern mitteilte, verabschiedete der Aufsichtsrat den Mercedes-Benz-Geschäftsplan für die Jahre 2022 bis 2026, der auf eine vollelektrische Zukunft des Pkw- und Van-Geschäfts setzt. Um diese Transformation zu ermöglichen, segnete das Aufsichtsgremium den Investitionsplan für die Jahre 2022 bis 2026 in Höhe von mehr als 60 Milliarden Euro ab.

Während das Unternehmen die Sachinvestitionen in diesem Zeitraum den weiteren Angaben zufolge weiter planmäßig reduzieren will, bleiben die Forschungs- und Entwicklungsausgaben für die Elektrifizierung des Produktportfolios sowie die weitere Digitalisierung und die nächsten Schritte hin zum automatisierten Fahren auf hohem Niveau.

"Unser Ziel ist die Technologieführerschaft im automobilen Luxussegment sowie bei Premium Vans", sagte Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG. "Dabei bleiben wir unseren anspruchsvollen Margenzielen verpflichtet."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2021 11:40 ET (16:40 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.