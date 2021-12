Die USA fordern strengere weltweite Regeln für die Raumfahrt. Auslöser war die gezielte Zerstörung eines russischen Satelliten im Rahmen eines Waffentests vor rund zwei Wochen. US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat am Mittwoch erneut den Abschuss eines russischen Satelliten im Rahmen eines Tests verurteilt. "Dieser unverantwortliche Akt, bei dem Trümmerteile in den Weltraum geschleudert wurden, gefährdete sowohl die Satelliten anderer Nationen als auch die Astronauten der Internationalen Raumstation", so Harris im Rahmen einer Pressekonferenz. Als Reaktion darauf ...

