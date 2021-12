Wien (ots/PRNewswire) -S&P Global Ratings hat dem OPEC-Fonds in seiner ersten Bewertung der internationalen Entwicklungsinstitution ein Rating von AA/A-1+ mit positivem Ausblick zugewiesen und dabei das "extrem starke" finanzielle Risikoprofil und die Kapitalbasis des Fonds sowie seine starke Finanzierungs- und Liquiditätsposition hervorgehoben. Die Rating-Agentur unterstreicht außerdem das "starke Risikoprofil" des OPEC-Fonds und seine "sehr starke" Erfolgsbilanz bei der bevorzugten Behandlung von Gläubigern.Das Rating folgt einer früheren Bewertung durch Fitch Ratings von AA+ mit stabilem Ausblick im Juli. Der OPEC-Fonds plant eine Ausweitung seiner Darlehensvergabe und ist daher bestrebt, seine Finanzierungsquellen zu diversifizieren - ein Eckpfeiler des Strategischen Rahmens 2030 der Institution. Der 1976 eingerichtete OPEC-Fonds hat bis heute 22 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsprojekte in 125 Ländern weltweit ausgezahlt, um Grundbedürfnisse zu befriedigen und die Länder bei der Verwirklichung ihrer langfristigen nachhaltigen Entwicklungsziele zu unterstützen.Der Generaldirektor des OPEC-Fonds, Abdulhamid Alkhalifa, begrüßte die Bewertung: "Diese Bewertung ist ein Beleg für unsere sehr solide finanzielle und operative Basis sowie für unsere starke Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Entwicklungseffekten. Seit mehr als 45 Jahren leistet der OPEC-Fonds einen wichtigen Beitrag zur Linderung der Armut, zur Stärkung der Gemeinschaften und zur Befähigung der Menschen. Dies hat unsere Institution zu einem der führenden Partner in der Süd-Süd-Kooperation gemacht. Das heutige Rating ist ein wichtiger Baustein in unserer Strategie, unsere Aktivitäten weiter auszubauen und unsere Wirkung zu vertiefen."Der stellvertretende Generaldirektor des OPEC-Fonds, Tarek Sherlala, fügte hinzu: "Das S&P-Rating ist nicht nur eine Bestätigung für unsere starke Position, sondern auch für die Bedeutung unserer Strategie. Dieses Rating ist eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung unseres geplanten Darlehenswachstums und unterstützt unsere Bemühungen, die Länder bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und bei der Bewältigung aktueller Notsituationen wie der COVID-19-Pandemie und der klimatischen Herausforderung zu unterstützen."Informationen zum OPEC FondsDer OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (der OPEC-Fonds) ist die einzige weltweit mandatierte Entwicklungsinstitution, die ausschließlich Finanzmittel von Mitgliedsländern an Nicht-Mitgliedsländer vergibt. Die Organisation arbeitet mit Partnern in Entwicklungsländern und der internationalen Entwicklungsgemeinschaft zusammen, um wirtschaftliches Wachstum und sozialen Fortschritt in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf der ganzen Welt zu stimulieren. Der OPEC-Fonds wurde 1976 von den Mitgliedsländern der OPEC mit einem klaren Ziel gegründet: die Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften zu stärken und Menschen zu befähigen. Unsere Arbeit ist menschenzentriert und konzentriert sich auf die Finanzierung von Projekten, die grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung, Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere in Bezug auf KKMU), sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheit und Bildung erfüllen. Bis heute hat der OPEC-Fonds mehr als 22 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern mit geschätzten Gesamtprojektkosten von 187 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Unsere Vision ist eine Welt, in der eine nachhaltige Entwicklung für alle Realität ist.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584526/OPEC_Fund_Logo.jpgPressekontakt:+43151564138N.Benamara@opecfund.orgOriginal-Content von: OPEC Fund for International Development (OFID), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116999/5089442