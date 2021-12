Wenn die Omikrom-Variante eine Aktie wäre, würde sie durch die Decke gehen. Jedoch sorgt die Virusvariante gerade für das Gegenteil. Die Zahlen von BioNTech und Moderna zeigen rot! Die Moderna-Aktie fiel um 29,57% und die Biontech-Aktie um 10,59%. Warum hat die Virusvariante so viel Einfluss? Was macht Omikrom besonders? Die hohen Schwankungen am Aktienmarkt seit dem Auftauchen der neuen Coronavirus-Variante Omikron setzen sich bis heute fort. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...