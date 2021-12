Im Metaverse sind allein in der vergangenen Woche virtuelle Grundstücke im Wert von über 100 Millionen Dollar verkauft worden. Dabei weit vorne - The Sandbox. Allein in The Sandbox wurden innerhalb von sieben Tagen NFT-Grundstücke im Wert von mehr als 86 Millionen US-Dollar erworben. Über 15,5 Millionen Dollar gaben Grundbesitzer in Spe in Decentraland und immer noch knapp 2,7 Millionen wurden auf Cryptovoxels umgesetzt. Immer noch nennenswert - Somnium Space mit Verkäufen im Wert von 1,10 Millionen. Mehr zum Thema Nach 2 ...

