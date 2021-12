Allerlei Streitigkeiten in der Führungsriege ließen Volkswagen stellenweise schon zum Gespött der Märkte werden lassen. Die Entwicklungen im Management machten sich auch beim Aktienkurs bemerkbar, mit schöner Regelmäßigkeit sicherte der Autobauer sich einen Platz auf den hinteren Rängen im Dax.Das hat sich am Mittwoch nun in das komplette Gegenteil verkehrt. Mit einem Kursplus von 3,76 Prozent zählte VW (DE0007664039) gestern zu den größten Siegern an den hiesigen Börsen. Gründe dafür lassen sich auf den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...