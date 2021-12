Nach dem Cybertruck hat Tesla nun ein Cyberquad im Angebot. Im Gegensatz zum Elektro-Lkw ist das Quad größenmäßig eher ein Spielzeug. Das passt. Es ist für Kinder gedacht. Neues von Tesla: Nach den Modellen S, 3, X und Y hat der US-Konzern seine Produktpalette nun auch mit dem Cyberquad erweitert. Das neue Fahrzeug ist ein Geländefahrzeug, auch ATV (All Terrain Vehicle) und soll in den USA noch vor Weihnachten ausgeliefert werden können. Vom Zeitpunkt her passt das optimal, da die Zielgruppe des Quads wohl eher Kinder sind. Ein Tesla für unter den Weihnachtsbaum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...