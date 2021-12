The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.12.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2021



ISIN Name

AU000000LCD0 LATITUDE CONSOL.

CA22972X1050 CUDA OIL AND GAS INC.

CA30322V1094 FACEBOOK INC. CDR

ES0105562005 PRIMAFRIO CORPOR. EO -,10

JE00BMH4MR96 MYSALE GROUP PLC

US23332B1061 DSP GRP INC. DL-,001

US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1

MEEKA GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de