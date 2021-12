SAN FRANCISCO (IT-Times) - Der Online- und Mobile-Payment Anbieter Square Inc. wird in Zukunft Block heißen, um sich auf weitere Wachstumsbereiche fokussieren zu können. Square Inc. (Nasdaq: SQ) mit Sitz in der kalifornischen Metropole San Francisco und 2009 gegründet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...