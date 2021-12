Im abgelaufenen dritten Quartal hat die Cloud-Sparte die Erwartungen der Analysten mit Umsätzen in Höhe von 5,04 Milliarden Dollar nicht übertreffen können. Mittelfristig dürfte das Zukunftssegment jedoch zum großen Kurstreiber für die Alphabet-Aktie werden - das glauben auch die Analysten der UBS.Die UBS hat am Donnerstag ihr Kursziel für die Aktien von Alphabet von 3.190 auf 3.925 Dollar kräftig nach oben geschraubt und sehen damit ein Kurspotenzial von knapp 40 Prozent. In der Studie stellten ...

