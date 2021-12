DJ PTA-Adhoc: CLOCKCHAIN AG: Vorstandswechsel bei der CLOCKCHAIN AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta045/02.12.2021/19:55) - Der Aufsichtsrat der CLOCKCHAIN AG hat zum 02.12.2021 mit Herrn Roland Pfaus einen neuen Vorstand mit Erfahrungen im Kapitalmarkt und im Beteiligungsmanagement bestellt. Die Vorstandsmitglieder Herr Dr. Christian Schmitz, bislang zuständig für die technischen Umsetzungen und Herr Norbert Schmidt, verantwortlich für die Reorganisation sämtlicher betrieblicher Abläufe, verlassen die Gesellschaft nach 12 Monaten Restrukturierungs- und Umorganisationstätigkeit jeweils durch Niederlegung im Einvernehmen. Wir bedanken uns bei beiden Herren für deren Einsatz. Die CLOCKCHAIN AG ist somit strukturell und strategisch auf dem geplanten zukünftigen Weg zur Neuausrichtung als Management- und Beteiligungsholding und zur Neupositionierung im Bereich innovativer Informationstechnologien vorbereitet.

Aussender: CLOCKCHAIN AG Adresse: Linkstraße 2, 10785 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Roland Pfaus Tel.: +49 30 70012 7143 E-Mail: info@clockchain-ag.de Website: www.clockchain-ag.com

ISIN(s): DE000A14KN47 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

December 02, 2021 13:55 ET (18:55 GMT)