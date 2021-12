News von Trading-Treff.de Stabilisierung im DAX am Donnerstag aber die Coronaangst schwingt weiter mit, selbst eine Delivery Hero geriet unter Druck. Niveau von 15.300 im DAX interessant Der Mittwochabend bestätigte wieder, wie schnell Kursgewinne aufgezehrt werden können. Die Meldung aus den USA zum ersten Coronafall mit der neuen Mutation schockierte die Märkte bereits am späten Abend. Davon konnten sie sich jedoch zum Start in diesen Handelstag ...

