Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 décembre/December 2021) Meryllion Resources Corporation has provided information satisfactory to the Exchange that it meets the continuous listing requirements, and the inactive designation therefore will be removed.

The shares will begin trading under the new symbol on December 3, 2021.

_________________________________

Meryllion Resources Corporation a fourni à la Bourse des informations satisfaisantes indiquant qu'elle répond aux exigences de cotation continue et que la désignation inactive sera donc supprimée.

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau symbole le 3 décembre 2021.

Effective Date/ Date effective : Le 3 décembre/December 2021 New Symbol/ Nouveau symbole : MYR Old Symbol/Vieux symbole: MYR.X

