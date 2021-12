Omikron schien im Handel am Mittwoch endlich wieder eine deutlich geringere Rolle an den Märkten zu spielen als noch an den Tagen zuvor. Das verhalf vielen Titeln zu einer Erholung und allgemein kehrte wieder etwas mehr Ruhe ein. Panikartige Verkäufe gab es nur noch bei vereinzelten Aktien zu sehen und die waren kaum noch auf das Pandemiegeschehen zurückzuführen.Nicht viel weitergeholfen hat das der Aktie von BioNTech (US09075V1026), welche in der laufenden Woche mit anhaltenden Korrekturen zu kämpfen hat. Die setzten sich gestern mit einem Minus von knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...