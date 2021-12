Osnabrück (ots) -KMK-Präsidentin: "Man kann die Ängste der Eltern nicht einfach ignorieren"Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) verteidigt vorgezogene WeihnachtsferienOsnabrück. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Britta Ernst (SPD), plädiert im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" dafür, Sorgen von Eltern in der Schulpolitik zu berücksichtigen. Ernst sagte: "Man kann die Ängste der Eltern nicht einfach ignorieren." Die Ministerin hatte in ihrem Bundesland die Präsenzpflicht für untere Klassen aufgehoben und die Weihnachtsferien um drei Tage vorgezogen.Ernst sagte: "Der Anteil der Eltern, die ihre Kinder aus Sorge vor einer Corona-Ansteckung nicht zur Schule schicken möchten, ist nicht allzu hoch. Die meisten akzeptieren die Schule als sicheren Ort. Und die Kinder und Jugendlichen freuen sich sehr, zur Schule gehen zu können." Die Ministerin schränkte jedoch ein: "Aber wir haben sehr hohe altersbezogene Inzidenzen. Die Sorgen der Eltern kann ich da nicht wegdiskutieren."+++________________________________________________________________Brandenburgische Bildungsministerin: "Zuversichtlich, dass wir nach Weihnachten keine Schulen schließen werden"Britta Ernst (SPD) ist optimistisch fürs neue JahrOsnabrück. Die Brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) geht nicht davon aus, die Weihnachtsferien in Brandenburg weiter verlängern zu müssen. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Ernst: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in Brandenburg nach Weihnachten keine Schulen schließen werden." Brandenburg hatte zuvor die Weihnachtsferien um drei Tage vorgezogen und begründete das mit der hohen Inzidenz in dem Bundesland.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5089494