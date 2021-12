Während Chinas Smartphone-Markt im Oktober im Vergleich zum Vormonat kaum gewachsen ist, konnte Apple seinen Umsatz im Reich der Mitte deutlich steigern und mit seinen Verkäufen an der Konkurrenz vorbeiziehen.? Apple im Oktober größte Smartphone-Marke in China? Huawei hinterlässt Lücke im Premiumsegment - Apple füllt diese? Erfolg der iPhone 13-Serie treibt anDas globale Forschungsunternehmen Counterpoint Technology Market Research, das sich auf Produkte in der TMT-Branche (Technologie, ...

