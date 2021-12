Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -InstaForex und Borussia Dortmund verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit.Einer der besten europäischen Fußballvereine und einer der führenden internationalen Makler sind bestrebt, ihre fruchtbare Zusammenarbeit fortzusetzen, um in der dritten Fußballsaison in Folge Erfolge zu verbuchen.InstaForex ist seit 2019 der offizielle Partner des Fußballclubs in Asien und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).Die Partnerschaft wurde nach einem triumphalen Jahr für beide Marken verlängert. Borussia hat zum fünften Mal den DFB-Pokal gewonnen und InstaForex hat seinen Kundenstamm deutlich erweitert. Die Kunden von InstaForex haben auch von der Partnerschaft profitiert, indem sie VIP-Erlebnisse im Stadion des Klubs und eine gemeinsame Wohltätigkeitsveranstaltung mit der Klublegende Jan Koller genossen haben."Wir schätzen das Vertrauen, das InstaForex in uns gesetzt hat, und freuen uns über die Erweiterung unserer Partnerschaft. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz mit InstaForex weiter auszubauen und gemeinsam erfolgreich zu sein", so Benedikt Scholz, Head of International & New Business bei BVB.Ildar Sharipov, Präsident der InstaFintech Group, kommentierte die Verlängerung der Partnerschaft wie folgt: "Wir haben ein einzigartiges und sehr produktives Tandem mit Borussia entwickelt. Wir freuen uns daher sehr über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit. Wir sind stets bestrebt, starke, langfristige Beziehungen zu unseren Partnern aufzubauen."InstaForex bietet ausgezeichnete Möglichkeiten für den Handel auf einer hochmodernen Plattform, die den Zugang zu den globalen Finanzmärkten eröffnet. Der Online-Broker mit bequemen Desktop- und mobilen Schnittstellen bietet eine breite Palette von Handelsinstrumenten, Lernressourcen und ultimativen Datenschutz. Der Makler ruht sich nie auf seinen Lorbeeren aus. Er verbessert ihre Dienstleistungen und Produkte, um mit der Finanzwelt Schritt zu halten, die sich schneller denn je entwickelt.Informationen zu InstaForexInstaForex ist ein Online-Broker, der Finanzdienstleistungen wie Forex, CFD, Aktien, Futures, Optionen und Kryptowährungshandel anbietet. Als Mitglied der InstaFintech-Finanzgruppe mit langjähriger Erfahrung können günstige Handelskonditionen angeboten werden, die sowohl den Bedürfnissen versierter Händler und Investoren als auch denen von Finanzmarkt-Neulingen entsprechen. InstaForex ist auch für seine Leidenschaft für den Sport bekannt und arbeitet mit talentierten Athleten in einer Vielzahl von Sportarten zusammen. Das Team InstaForex Loprais und sein Leiter Ales Loprais haben beeindruckende Ergebnisse bei der Rallye Dakar, einem der prestigeträchtigsten Rennen der Welt, erzielt. Zu den Partnern von InstaForex gehören die dreimalige Olympiamedaillengewinnerin Julia Efimowa, der achtmalige deutsche Meister Borussia Dortmund und der Schachweltmeister Viswanathan Anand.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1701042/InstaForex.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1701043/InstaForex_and_Borussia.jpgPressekontakt:pr-enquiries@instaforex.com+35797677215Original-Content von: InstaForex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115909/5089516