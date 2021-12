Wichtige Punkte Langfristiges Investieren in den S&P 500 ist praktisch eine Garantie für den Aufbau von Wohlstand. Der S&P 500-Index hat in 40 der letzten 50 Jahre positive Renditen erzielt. Der Zeitpunkt deiner Investition ist viel weniger wichtig, als du vielleicht denkst. Seit dem COVID-19-Absturz im letzten Jahr sind die Aktien meist im Aufwind. Trotz einiger Rückschläge ist der S&P 500-Index seit seinem Tiefpunkt am 23. März 2020 um etwa 110 % gestiegen. Die Geschichte lehrt uns, dass eine ...

