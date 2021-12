Wenn man bedenkt, dass der Investor Warren Buffett jetzt in seinen Neunzigern ist, hat er in dieser Zeit sicherlich eine plausible Anzahl von Börsencrashs erlebt. Ich denke, das hat ihm geholfen, seine Investmentstrategie zu verfeinern, denn er hat viel Erfahrung darin, schwierige Marktbedingungen zu meistern. Ich glaube, ich kann von Buffett lernen, wenn es darum geht, jeden Absturz an der Börse zu meinem Vorteil als Investor zu nutzen. Und so geht's. Buffett über gute und schlechte Zeiten Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...