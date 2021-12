EQS-Ad-hoc: Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Anleihe

Glarner Kantonalbank kündigt Additional Tier-1-Anleihe



03.12.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 03. Dezember 2021 - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) kündigt nachrangige Additional Tier-1-Anleihe per 27. Januar 2022. Die Glarner Kantonalbank beschliesst, die 2.625% nachrangige Additional Tier-1-Anleihe über 100 Millionen Franken mit der ISIN CH0303452814 (AT1 Anleihe) zu kündigen. Die Rückzahlung der AT1 Anleihe erfolgt per 27. Januar 2022. Um die Eigenkapitalbasis nachhaltig zu stärken, hat die GLKB die AT1 Anleihe bereits im Juni 2021 durch die Emission einer Tier-2-Anleihe (ISIN CH1118223382) über 150 Millionen Franken vorzeitig refinanziert. Die zur Kündigung und Rückzahlung erforderliche Zustimmung der FINMA hat die GLKB erhalten. Kontakt:

Patrik Gallati

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 74 50

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch

