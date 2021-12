DGAP-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Umsatzentwicklung

M1 Kliniken AG weiterhin erfolgreich im 4. Quartal 2021



03.12.2021 / 07:00

M1 Kliniken AG weiterhin erfolgreich im 4. Quartal 2021 Durchschnittliche Tagesumsätze im November 2021 im deutschen Praxisnetzwerk erneut auf Rekordniveau

Auch International alle Fachzentren geöffnet

Mit vier weiteren Eröffnungen in Deutschland und Australien betreibt M1 zum Jahresende 2021 insgesamt 47 Fachzentren Berlin, 3.12.2021 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) kann erneut über einen erfolgreichen Monat blicken. Nachdem bereits im Oktober 2021 im deutschen Praxisnetzwerk ein Spitzenwert der durchschnittlichen Tagesumsätze erzielt werden konnte, wurde dieser Wert im November 2021 nochmals überschritten. Aktuell sind alle von der M1 betriebenen Fachzentren geöffnet. Die gestrigen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz in Deutschland haben ebenso keine weiteren Einschränkungen für die M1 zur Folge. Dabei setzt die M1 klar auf Sicherheit. Alle Mitarbeiter führen täglich einen Corona-Schnelltest durch. Ab dem 6.12.2021 wird auch für die Patient*innen die 3G-Regelung umgesetzt. Im Dezember 2021 werden vier weitere Fachzentren eröffnet. Mit den Standorten in Aachen, Potsdam und Würzburg steigt die Zahl der deutschen Fachzentren auf nunmehr 34. Schließlich soll noch vor Weihnachten mit Brisbane das dritte Fachzentrum in Australien eröffnet werden. Die nächste Zielmarke von 50 Fachzentren wird voraussichtlich im 1. Quartal 2022 erreicht. Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an mehr als 40 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1 Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, England, Kroatien und Australien aktiv. Mit Ihrer Beteiligung an der HAEMATO AG ist M1 Kliniken AG zudem in der Lage, Umsatz- und Ertragspotenziale der Behandlungsprodukte im medizinisch-ästhetischen Bereich zu nutzen. Kontakt:

M1 Kliniken AG

Dr. Walter von Horstig, Vorstand

Grünauer Straße 5

12557 Berlin

Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14

E-Mail: ir@m1-kliniken.de

