Das Chemieunternehmen Trinseo PLC (ISIN: IE0000QBK8U7, NYSE: TSE) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 32 US-Cents ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 20. Januar 2022 (Record date: 6. Januar 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,28 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 49,74 US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,57 Prozent. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...