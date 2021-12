DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

AMPEL-KOALITION - Ifo-Chef Clemens Fuest fordert von der Ampel-Koalition mehr Klarheit, wo sie wie viel investieren will. "Sie müsste quasi wie ein Unternehmen handeln und einen Businessplan erstellen", sagte Ifo-Chef dem Focus. "Da reicht es nicht zu sagen, wir investieren in Digitalisierung und Klima." Klären müsse die Ampel auch, wo anstelle des Staates die Unternehmen mehr investieren könnten. Eine entsprechend wichtige Rolle spiele der künftige Finanzminister Christian Lindner. "Ihm muss nun die Balance gelingen zwischen Haushaltsdisziplin auf der einen Seite und der nötigen Flexibilität auf der anderen Seite", sagte Fuest. (Focus)

INTERNET-ALLIANZ - Die USA wollen sich mit anderen Demokratien zu einer Internet-Allianz zusammenschließen, um den technologischen Bestrebungen autoritärer Länder wie China entgegenzutreten und "eine neue und bessere Vision" für das Internet zu entwickeln. Das geht aus einem Strategiepapier der US-Regierung hervor, das dem Handelsblatt vorliegt. Auch gegen die "Machtkonzentration bei einer kleinen Zahl marktbeherrschender Technologieunternehmen" richtet sich der Plan. Nächste Woche soll die "Allianz für die Zukunft des Internets" offiziell gegründet werden - nach dem Vorbild der G7 und der OECD, wie die US-Regierung schreibt. (Handelsblatt)

HOME-OFFICE - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat neue Regeln für das Thema Homeoffice angekündigt. "Mit der neuen Bundesregierung werden wir den Menschen den Rücken stärken, die auch nach Corona gelegentlich oder häufiger mobil arbeiten wollen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir schaffen einen Rechtanspruch für die Beschäftigen, mit dem Arbeitgeber konkret über ihren Homeoffice-Wunsch zu sprechen, einen sogenannten Erörterungsanspruch", fügte er hinzu. Redaktionsnetzwerk Deutschland)

TARIFLÖHNE - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat ein Tariftreuegesetz angekündigt, wonach Unternehmen nur dann öffentliche Aufträge erhalten, wenn sie Tariflöhne zahlen. "Öffentliche Aufträge des Bundes werden künftig nur noch an die Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das solle möglichst schon im Jahr 2022 gesetzlich so festgelegt werden. (Redaktionsnetzwerk Deutschland).

LINDNER - Der künftige Bundesfinanzminister Christian Lindner will die bestehende Steuerpflicht durchsetzen statt die Steuersätze zu erhöhen. "Ich habe deshalb zum Beispiel auch vorgeschlagen, dass Immobilien künftig nicht mehr mit Bargeld gekauft werden dürfen", so Lindner im Interview mit der FAZ. "Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung sind mir ein Dorn im Auge. Die Politik führt die Debatten über Steuererhöhungen für alle ja auch, weil einige wenige sich nicht an Regeln halten", so der FDP-Politiker. (FAZ)

EZB - Der Volkswirt Joachim Nagel hat die besten Chancen, Jens Weidmann an der Spitze der Bundesbank nachzufolgen. Die Financial Times berichtet unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person, dass der 55-Jährige der bevorzugte Kandidat sei. (FT)

