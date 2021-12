DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DAIMLER TRUCK - Trotz der Turbulenzen an den Aktienmärkten als Folge der neuen Corona-Variante Omikron hält die Lkw-Sparte von Daimler an ihrem IPO-Terminplan fest. "Der Börsengang von Daimler Truck am 10. Dezember wird stattfinden", sagte eine Daimler-Truck-Sprecherin der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag. (Euro am Sonntag)

EUROWINGS - Jens Bischof, Chef der Lufthansa-Billigflugtochter Eurowings, erwartet eine Pleite-Welle auf dem Airline-Markt. Trotz der leichten Erholung in den zurückliegenden Monaten könnte für einige Fluggesellschaften noch die Rechnung kommen, sagte Bischof im neuen Mobilitäts-Podcast Fast Lane vom Tagespiegel Background Verkehr & Smart Mobility. Bischof ist überzeugt, dass Konkurrenten an den Folgen der Pandemie scheitern werden. Konkurrenten wie Ryanair, die gerade wieder mit Billigtickets von durchschnittlich 33 Euro auf Angriff schalten, fürchtet der Eurowings-Chef nicht. (Tagesspiegel)

VISA - Der Kreditkartenkonzern Visa will von dem anhaltenden Boom der Kryptowährungen profitieren und die neue Finanzwelt mit der alten verbinden. Visa gibt bereits Debitkarten für Kryptobörsen wie Coinbase heraus und ist laut Kryptochef Cuy Sheffield mit Banken und mit Händlern im Austausch. Gerade was die sogenannten Non-Fungible-Tokens (NFTs ) angeht, sieht Sheffield viel Potenzial - nicht nur für digitale Kunst, sondern auch für Konzerne und Sammlerstücke aller Art. (Handelsblatt)

METRO - Der neue Metro-CEO Steffen Greubel sorgt sich um die Durchhaltefähigkeit seiner Kunden aus der Gastronomie und Hotellerie in der Corona-Krise. Der Großhandelschef will die Traditionsmarke wieder zum Wachstum führen. Helfen sollen dabei Zukäufe - und viel mehr Vertriebsmitarbeiter. (FAZ)

TUI - Zum zweiten Mal nimmt der Reisekonzern TUI Abschied vom Geschäftsreisemarkt. Die Marke First Business Travel soll auslaufen, bestätigte Tui. Betroffen sind davon 200 Vollzeitstellen im Konzern sowie gut zwei Dutzend selbständige Reisebürobetriebe, die die Marke als Franchise-Partner nutzen. 2006 hatte TUI schon einmal den Rückzug bei Geschäftsreisen angetreten und die Marke BCD Travel verkauft, unter dem Namen First lebte das Segment aber doch wieder etwas auf. Es blieb aber weit entfernt von einer bedeutenden Marktposition wie bei Urlaubsreisen. (FAZ)

December 03, 2021 00:54 ET (05:54 GMT)

