67 Delta4000-Turbinen des Typs N155/4.X für Windpark "El Sauz" Hamburg, 3. Dezember 2021. Die Nordex Group hat sich einen Auftrag über insgesamt 300 MW in den USA gesichert. Für den Windpark "El Sauz" liefert die Nordex Group 67 Anlagen des Typs N155/4.X nach Texas. Der Auftrag umfasst außerdem einen Premium Service-Vertrag der Turbinen über fünf Jahre. "El Sauz" entsteht im Süden von Texas in der Nähe von Raymondville. Das Projekt wurde von Apex Clean Energy entwickelt und wird in Besitz von JERA Americas betrieben. JERA Americas ist die US-Tochtergesellschaft des internationalen Energieanbieters JERA Co, Inc. (JERA), der 30 Prozent des gesamten Stroms in Japan produziert. JERA wurde als Allianz der Tokyo Electric Power Group und der Chubu Electric Power Group gegründet. Die Turbinen werden im Sommer 2022 installiert und im Betriebsmodus von 4,5 MW geliefert. "Wir wollen die Transformation unserer Energieversorgung zu nachhaltigeren Energieformen beschleunigen und dieses Projekt markiert den Beginn dessen, was wir als substanzielles und wachsendes Engagement für erneuerbare Energien in diesem Staat und im ganzen Land planen", sagt Steven Winn, CEO von JERA Americas. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit JERA Americas beim Projekt El Sauz und setzen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Besonders freuen wir uns, dass sich JERA Americas bei ihrem ersten Projekt auf dem US-Markt für unsere Technologie entschieden hat", sagt Patxi Landa, CSO der Nordex Group. JERA Americas im Profil

JERA Americas - eine Tochtergesellschaft der in Tokio ansässigen JERA Co. - unterstützt eine Energiewende auf ökologisch und sozial verantwortliche Weise. JERA, was für Japanese Energy for a New Era steht, arbeitet daran, die CO2-Emissionen ihrer in- und ausländischen Geschäfte bis 2050 zu beseitigen und trägt zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft bei. Apex Clean Energy im Profil

Apex Clean Energy wurde mit dem Fokus gegründet, den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen. Durch die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Wind-, Solar- und Speicheranlagen sowie grünen Kraftstofftechnologien erweitert Apex die erneuerbare Aktivitäten in ganz Nordamerika. Das Team von mehr als 300 Fachleuten nutzt einen datenorientierten Ansatz und ein konkurrenzloses Portfolio von Projekten, um Lösungen für die innovativsten und zukunftsorientiertesten Kunden der Welt zu entwickeln. Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116

fzander@nordex-online.com

