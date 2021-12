NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 190 auf 180 dänische Kronen gesenkt. Die Analysten sind in einem am Freitag vorliegenden Ausblick über den kurzfristigen Gegenwind hinaus mittelfristig optimistisch für die Investitionsgüterbranche. Viele der von ihnen beobachteten Werte seien strukturelle Gewinner. JPMorgan favorisiert Alstom, Rexel, Sandvik, Siemens und Weir. Schneider und Atlas Copco seien ebenfalls Kerninvestments. Andritz rage wegen der günstigen Bewertung heraus. Bei Vestas sieht der zuständige Analyst Akash Gupta aber "nicht genug Wind zum Segeln". Er rechnet bis 2023 nicht mit einer Belebung von Windprojekten an Land und hält die Lieferkettenprobleme für ein langwierigeres Problem./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 23:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / 00:20 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

VESTAS WIND SYSTEMS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de