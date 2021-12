Das Programm, mit dem maximal Aktien im Wert von 1 Milliarde Franken erworben werden, läuft bis maximal am 31. Mai 2023, wie aus einem am Freitag publizierten Inserat hervorgeht.Der Versicherer wird die eigenen Aktien an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange auf einer zweiten Handelslinie erwerben mit dem Zweck der Kapitalherabsetzung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...