Stuttgart (ots) -Lenovo gibt den Start von Work for Humankind bekannt, einer Initiative, die Freiwillige aus verschiedenen Teilen der Welt dazu aufruft, an einer einmaligen Gelegenheit teilzunehmen: von einem der abgelegensten Orte der Welt aus mit einer der fortschrittlichsten und intelligentesten Technologien einen nachhaltigen Beitrag zu leisten. Menschen aus aller Welt können sich bewerben, um am täglichen Leben dieser Inselgemeinschaft teilzunehmen und vor Ort zu helfen.Robinson Crusoe Island, ein Ziel mehr als 400 Meilen westlich des chilenischen Festlandes und einer der ökologisch reichsten Orte auf dem Planeten. In unserer sich wandelnden Welt steht sie heute vor vielen Herausforderungen, darunter der Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung, die Auswirkungen der Zerstörung von Lebensräumen und invasiven Arten. Die örtliche Gemeinde, die internationale gemeinnützige Organisation 'Island Conservation' und die chilenische Regierung haben in den letzten zehn Jahren eine Reihe von gemeinschaftlichen Projekten initiiert, um diese Probleme anzugehen. Diese Bemühungen werden jedoch häufig durch Probleme in den Bereichen Telekommunikation und Technologie behindert1. Trotzdem ist die Inselgemeinschaft entschlossen, ihr natürliches und kulturelles Erbe zu schützen, und beabsichtigt, durch eine größere Unabhängigkeit bei der Deckung des Nahrungsmittel- und Energiebedarfs sowie durch die Erhaltung ihres natürlichen und kulturellen Erbes Nachhaltigkeit zu erreichen.Work for Humankind wird ausgewählte Freiwillige mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Hintergründen und Interessen auf die Insel Robinson Crusoe entsenden, um das Aussterben bedrohter Arten zu verhindern und die örtliche Gemeinschaft bei ihren Bemühungen um Nachhaltigkeit zu unterstützen. Dazu werden in Zusammenarbeit mit 'Island Conservation' und der lokalen Gemeinde mehrere Wiederherstellungsprojekte durchgeführt, einschließlich der Entwicklung dringend benötigter Konnektivitätslösungen für die Infrastruktur der Insel.Lenovo schafft ein hochmodernes Technologiezentrum mit einer Reihe von Hardware, Dienstleistungen und Lösungen der Intelligent Devices Group des Unternehmens, einschließlich Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen, die der Insel helfen werden, ihre Ziele zu erreichen - die Ausstattung von Freiwilligen für ihre tägliche Arbeit und die Unterstützung von Naturschutzprojekten in dieser Oase der Tierwelt und kulturellen Vielfalt. Lenovo ist bestrebt, auf der Insel ein dauerhaftes Vermächtnis zu hinterlassen, um die Ziele der Gemeinschaft zu unterstützen und die Vorteile noch lange nach Abschluss des Freiwilligenprojekts spürbar zu machen. Dazu gehört auch die Entwicklung einer Infrastruktur zur Erhöhung der Internet-Bandbreite auf mindestens 10 Mbit/s. Zu diesem Zweck wird ein Fonds eingerichtet, der die Gemeinschaft und Projekte vor Ort unterstützen wird.Hybride Arbeit wie nie zuvorEine neue von Lenovo initiierte Studie belegt die wachsende Bedeutung von Remote- und Hybridarbeit für die Generation Z und Millennials. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass der Wunsch nach Flexibilität aufgrund der Vorteile für den Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt zunimmt - dazu gehören Geldeinsparungen, mehr Zeit für Freunde und Familie und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.Die globale Studie, für die mehr als 15.000 Personen in 10 verschiedenen Märkten befragt wurden, zeigt, wie bereit die globalen Wissensarbeiter - insbesondere die jüngeren Arbeitnehmer - sind, ihr tägliches Umfeld zu verändern und ihre tägliche Arbeit von einem entfernten Ort aus zu erledigen und gleichzeitig einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Bemerkenswerte 70 % der Befragten der Generation Z und der Millennials geben an, dass sie lieber mehr Stunden von einem großartigen, entfernten Standort ihrer Wahl aus arbeiten würden, als jeden Tag ins Büro zu gehen.Die Daten zeigen, dass mehr als drei von vier Gen Z und Millennials sich produktiver, kreativer und inspirierter fühlen, wenn sie aus der Ferne arbeiten. Die Studie wirft auch ein Licht auf die Einstellung der jüngeren Arbeitskräfte, die unabhängig von ihrem Arbeitsort etwas Positives bewirken wollen. 86 % der befragten Gen Z sehen es als wichtig an, die Aufmerksamkeit auf die lokale Gemeinschaft, in der sie arbeiten, zu lenken und sie in Bereichen wie Umwelt und Soziales zu unterstützen.Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehören:- Vier von fünf Personen im Alter von 18 bis 40 Jahren sind der Meinung, dass das Arbeiten an einem beliebigen Ort für die Gesellschaft, die Gemeinschaften, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer von Vorteil ist.- 61 % halten es für "sehr wichtig", etwas zurückzugeben und einen positiven Einfluss auf die lokale Gemeinschaft auszuüben (bei der Generation Z sind es 68 % und bei den Millennials 67 %)- Fast 80 % der internationalen Befragten sagen, dass "Arbeiten von überall" ihre persönlichen Beziehungen verbessern würde- 63 % der Befragten gaben an, dass sie offen dafür sind, von jedem Ort der Welt aus zu arbeiten, während fast zwei Drittel (65 %) bereit sind, mehr Stunden zu arbeiten, wenn dies bedeutet, dass sie dies von einem entfernten Standort aus tun können- 91 % der Millennials sagen, dass es sehr wichtig ist, die lokale Wirtschaft zu stimulieren, wenn sie von überall aus arbeiten.- 60 % der Befragten glauben, dass die derzeitige Technologie es ihnen ermöglicht hat, flexibler zu arbeiten, ihre Produktivität zu steigern und ihr volles Potenzial auszuschöpfen (67 % der Gen Z und 66 % der Millennials)- 77 % der Befragten sind begeistert von neuen, aufkommenden Technologien, die es einfacher machen werden, effektiv von überall aus zu arbeiten.Wie man Freiwilliger wirdWer daran interessiert ist, einer der glücklichen Freiwilligen zu werden, die das Projekt unterstützen und währenddessen von der Robinson Crusoe Insel aus ihre Arbeit weiter ausführen können, kann sich bis zum 30. Dezember 2021 unter www.LenovoWFH.com informieren und bewerben.Ein globales Ziel erfüllen, um es besser zu machenLenovo hat erkannt, dass Technologie eine entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, die Wünsche von Wissensarbeitern nach einer Arbeitsumgebung zu erfüllen, die es ihnen ermöglicht, Gutes zu tun. Die Studie zeigt, dass 61 % der Befragten der Meinung sind, dass es für sie sehr wichtig ist, etwas zurückzugeben und etwas Positives zu bewirken, wenn sie von ihrem Standort aus arbeiten. Die Studie zeigt auch, dass die Zeit, die durch hybrides Arbeiten eingespart wird, es den Befragten der Generation Z und der Millennials ermöglicht, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen oder eine neue Fähigkeit oder ein neues Hobby zu erlernen.Work for Humankind ist die perfekte Gelegenheit, genau das zu tun. Indem Lenovo den menschlichen Ehrgeiz der letzten 20 Monate ins Rampenlicht rückt und zeigt, was man von überall aus erreichen kann, wenn man fähige Menschen, modernste smarte Technologie und Konnektivität sowie den einfachen Wunsch, Probleme in der Welt zu lösen, zusammenbringt.Emily Ketchen, Vice President und CMO der Intelligent Devices Group von Lenovo, kommentiert: "Ob es nun an der lebensverändernden Natur der Pandemie liegt oder an der verstärkten Konzentration der Gesellschaft auf Nachhaltigkeit - die Menschen erkennen, wie wichtig es ist, Gutes zu tun, und welche Rolle die Technologie dabei spielt. Um dies zu erreichen, müssen wir anders arbeiten, und Technologie hilft uns dabei. 79 % der Befragten sind der Meinung, dass Technologie und Technologieunternehmen die wichtigsten Faktoren sind, die es den Menschen ermöglichen, von überall aus zu arbeiten. Unternehmen wie Lenovo können ein starker Katalysator für diesen Wandel sein. Deshalb haben wir Work for Humankind ins Leben gerufen, um die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung unseres individuellen Wohlbefindens und das unserer Gemeinschaften zu lenken, indem wir zeigen, wie Innovationen in der Technologie es uns ermöglichen können, beides zu erreichen."David Will, Leiter der Abteilung Innovation bei Island Conservation, kommentiert: "Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Lenovo und Robinson Crusoe bei dieser aufregenden neuen, von der Gemeinschaft getragenen Initiative, die einen äußerst positiven und nachhaltigen Einfluss auf die Insel haben wird. Die Innovation wird uns in die Lage versetzen, dringend benötigte Konnektivitätslösungen zu entwickeln, die es uns ermöglichen werden, bewährte Schutzmaßnahmen schneller umzusetzen. Dies wird die reichen Lebensräume der Insel und die gefährdeten Arten, die auf dieser wunderschönen Insel gedeihen, erhalten. Es wird unsere Fähigkeit verbessern, in den kommenden Jahren mit den Inselgemeinschaften in der Region zusammenzuarbeiten und gleichzeitig das Aussterben weltweit bedrohter Arten zu verhindern."Pablo Manríquez Angulo, Bürgermeister von Robinson Crusoe, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Lenovo und darüber, dass wir Freiwillige aus aller Welt auf unserer Insel begrüßen dürfen. Wir freuen uns darauf, loszulegen und die positiven Auswirkungen zu sehen, die die Freiwilligen auf unsere Gemeinde, die Artenvielfalt und das Ökosystem der Insel Robinson Crusoe haben können."