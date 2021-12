DocuSign bricht ein. Der Aktienkurs verliert nachbörslich fast ein Drittel seines Wertes. Die Allianz macht Stimmung. Im Vorfeld der heutigen Strategiepräsentation kündigte die Versicherung eine neue Dividendenpolitik an. Didi Global enttäuscht. Das Unternehmen kündigte sein Delisting in New York an.Asien kann am letzten Handelstag der Woche überwiegend steigen. Alle chinesischen Benchmarks bis auf den Hang Seng notieren während der Sitzung deutlich im Plus. Auch der KOSPI und der Nikkei 225 Index steigen stark. Der Terminmarkt präsentiert ...

