Der deutsche Leitindex hat den Zickzackkurs dieser Woche fortgesetzt. Nach dem starken Mittwoch gab es gestern wieder deutliche Verluste. Zeitweise rutschte der DAX unter die Marke von 15.200 Punkten. Am Ende lag er fast 1,4 Prozent tiefer bei 15.263 Zählern. Marktidee: Hannover Rück Die Hannover Rück hatte Anfang November solide Quartalszahlen vorgelegt und die Prognose bestätigt. Die Aktie kam danach trotzdem erst einmal unter Druck. In den vergangenen Tagen ging es allerdings wieder nach oben. Am Mittwoch sprang der Kurs dynamisch über die 50-Tage-Linie. Gestern formte sich ein Inside Day. Damit ist das technische Bild zunächst neutral. Wichtig ist jetzt ein bestimmter Widerstand.