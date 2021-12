HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Tonies bei einem Kursziel von 18 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der jüngst an die Börse gegangene Hersteller von Audioboxen sei gut aufgestellt, um diesen neuen Markt der vernetzten Audiogeräte für Kinder zu dominieren, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die weltweite Einführung dürfte mittelfristig für hohes Wachstum sorgen und das Margenpotenzial sei langfristig hoch./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 13:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

LU2333563281