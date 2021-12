Das Instrument 44U US2036121067 COMMUNITY BKERS TR.DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.12.2021

The instrument 44U US2036121067 COMMUNITY BKERS TR.DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.12.2021 and ex capital adjustment on 06.12.2021



Das Instrument ICL SE0005003217 CELL IMPACT AB B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.12.2021

The instrument ICL SE0005003217 CELL IMPACT AB B EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.12.2021 and ex capital adjustment on 06.12.2021



Das Instrument 24T SE0002591420 TOBII AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.12.2021

The instrument 24T SE0002591420 TOBII AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.12.2021 and ex capital adjustment on 06.12.2021



Das Instrument LU6A ID1000125909 MATAHARI PUT. RP 50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.12.2021

The instrument LU6A ID1000125909 MATAHARI PUT. RP 50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.12.2021



Das Instrument S6W MHY816691064 STEALTHGAS INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.12.2021

The instrument S6W MHY816691064 STEALTHGAS INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.12.2021 and ex capital adjustment on 06.12.2021

TOBII-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de