The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.12.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.12.2021



ISIN Name

AT0000785266 RAIFF.-GLOB.-AKT.R VT ST. INVESTMENT

AT0000859525 RAIFF.-GLOBAL-AKT.R A ST. INVESTMENT

XS1830992563 VOLKSWAGEN BK. MTN 18/21

DE000HLB4CA3 LB.HESS.THR.CARRARA 16/31

XS1330975977 MFB MAGYAR F.BK 15/21

XS1531060025 KNORR BREMSE MTN 16/21

XS1567447609 OTTO GCKG MTN 17/22

