Toronto, ON, 2. Dezember 2021 - Consolidated Uranium Inc. ("CUR" oder das "Unternehmen") (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-uranium-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Einklang mit seiner Unternehmensstrategie Marty Tunney, P.Eng. mit sofortiger Wirkung zum President und Chief Operating Officer ernannt hat. Marty Tunney verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Bergbau und ist seit 18 Jahren in der Branche tätig. Als professioneller Bergbauingenieur hat Herr Tunney für mehrere große Unternehmen gearbeitet, darunter Inco Limited und Newmont Corporation, sowie in leitenden Positionen bei NewCastle Gold Ltd. (ehemals Castle Mountain Mining Company Ltd.) und Solstice Gold Corp. Herr Tunney war in mehreren Provinzen und Territorien Kanadas sowie im Südwesten der Vereinigten Staaten tätig, wo er erfolgreich Projekte zur Exploration und Erschließung genehmigte und maßgeblich daran beteiligt war, Projekte in Produktion zu bringen. Herr Tunney war auch mehrere Jahre auf den Kapitalmärkten tätig, sowohl bei einer internationalen Investmentbank als auch bei einer kanadischen Bank, die in ihrem globalen Bergbauteam an Transaktionen aller Art und Größe arbeitete.

CEO Philip Williams erklärte: "Wir haben eine Strategie zur Weiterentwicklung bestehender Anlagen und zum Ausbau unseres Portfolios entwickelt. Die Aufnahme von Marty als President und COO ist ein wichtiger Schritt in unserer Entwicklung. Sein technisches Fachwissen und sein Kapitalmarkthintergrund, insbesondere seine Erfahrungen in den Bereichen Beratung, Genehmigung und Erschließung, sind eine gute Ergänzung für das bestehende CUR-Team. "

"Ich bin begeistert, zu Consolidated Uranium zu kommen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem so starken Team. Wir werden daran arbeiten, das Projektportfolio voranzutreiben und auf dem starken Fundament aufzubauen, das Phil und die Gruppe in den letzten 18 Monaten geschaffen haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einzigartig positioniert sind, um aus der entscheidenden Rolle, die die Kernenergie bei der kohlenstofffreien Energieversorgung spielt, Kapital zu schlagen, und ich freue mich darauf, den Wert für die Aktionäre zu steigern, während die Welt auf grüne Energie umstellt", erklärte President und COO Marty Tunney.

Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Tunney hat das Unternehmen ihm gemäß dem langfristigen Anreizplan von CUR Optionen auf den Erwerb von 500.000 Stammaktien des Unternehmens und 150.000 Restricted Share Units gewährt. Die Optionen können über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Preis von 2,61 $ pro Stammaktie ausgeübt werden und werden über einen Zeitraum von drei Jahren wie folgt unverfallbar: ein Viertel wird sofort, ein Viertel nach einem Jahr, ein Viertel nach zwei Jahren und ein Viertel nach drei Jahren unverfallbar. Die "Restricted Share Units", von denen jede den Inhaber berechtigt, eine Stammaktie des Unternehmens zu erhalten, werden innerhalb von zwei Jahren wie folgt unverfallbar: ein Drittel sofort, ein Drittel nach einem Jahr und ein Drittel nach zwei Jahren. Die Optionen und Restricted Share Units unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Consolidated Uranium

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einer erwarteten Wiederbelebung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell einer diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis heute hat das Unternehmen Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den Vereinigten Staaten erworben oder hat das Recht, Uranprojekte zu erwerben, jeweils mit

beträchtliche Ausgaben in der Vergangenheit und attraktive Merkmale für die Entwicklung. Vor kurzem schloss das Unternehmen eine transformative strategische Akquisition und Allianz mit Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU) (TSX: EFR), einem führenden

Uranbergbauunternehmen in den USA und erwarb ein Portfolio von genehmigten, bereits produzierenden konventionellen Uran- und

Vanadiumminen in Utah und Colorado. Diese Minen sind derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, was CUR als kurzfristigen Uranproduzenten positioniert.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Philip Williams

CEO

pwilliams@consolidateduranium.com

Mars Investor Relations

+1 647 557 6640

mailto:cur@marsinvestorrelations.com

Twitter: @ConsolidatedUr

http://www.consolidateduranium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf "zukunftsgerichtete" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder voraussieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich des laufenden Geschäftsplans und der Strategie des Unternehmens. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, einschließlich der Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Unternehmensleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich u.a.: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, Abhängigkeit vom Management und anderem Personal in Schlüsselpositionen, potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen, tatsächliche Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf Basis der Ergebnisse und Risiken, die im Allgemeinen mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

