Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz setzt sich neue Mittelfristziele bis 2024. Wie Europas größter Versicherer im Rahmen seines Kapitalmarkttages mitteilte, strebt er ein jährliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie von 5 bis 7 Prozent an. Das ist ambitionierter als das bis Ende 2021 laufende Dreijahresziel eines Anstiegs von 5 Prozent im Jahr.

Bei der Eigenkapitalrendite bleibt es dabei, dass diese bei mindestens 13 Prozent liegen soll. Auch die untere Grenze von 180 Prozent bei der nach dem Regelwerk Solvency 2 ermittelten Kapitalquote bleibt bestehen. Der operative Gewinn soll um etwa 4 Prozent im Jahr auf mindestens 14,5 Prozent 2024 steigen.

In den nächsten drei Jahren werde die Allianz ihr profitables Wachstum beschleunigen, so der Konzern. Die Führungspositionen in wichtigen Märkten sollen ausgebaut werden.

"Wir werden jetzt unsere globale Größe als Wettbewerbsvorteil ausspielen, um sowohl unsere Kundenbasis als auch unsere Margen zu steigern", sagte Vorstandschef Oliver Bäte.

Am Vorabend hatte die Allianz bereits eine neue Dividendenpolitik angekündigt. So soll die Dividende jedes Jahr um mindestens 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen. Der Konzern will weiterhin 50 Prozent des Jahresüberschusses ausschütten, allerdings bereinigt um "außergewöhnliche und volatile Elemente".

