Ursprünglich sollten die Mitarbeiter von Tech-Riese Google am 10. Januar 2022 wieder ihre Büros beziehen. Doch daraus wird erneut nichts. Die Pandemie macht dem Unternehmen erneut einen Strich durch die Rechnung. In den Vereinigten Staaten von Amerika weicht Google von seinem Corona-Plan, Mitarbeiter ab Anfang Januar des kommenden Jahres wieder in die Büroräumlichkeiten zu beordern, ab. Der Grund dafür ist eine erneute Verschärfung der Coronalage in den USA. Mehr zum Thema Corona-Impfpflicht: Hunderte Google-Mitarbeiter:innen gehen auf die Barrikaden Smartphones als ...

