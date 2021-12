- Pouya, kannst du uns kurz deine Firma vorstellen? - Für September und Oktober habt ihr bereits einen Umsatz von 1,5 Mio. bekannt gegeben. Das würde für einen Jahresumsatz von 10 Mio. sprechen? - Was ist dein Background? - Ihr seid sehr aktiv bei Übernahmen. Wie finanziert ihr diese Akquisitionen? - Was sind die Gründe, warum eure Aktie derzeit so schwach ist? - Wie hoch war der Ausgabepreis beim ...