Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, für Börsianer war es einmal mehr eine spannende Zeit. Auch Aktionäre der Commerzbank brauchten starke Nerven, denn erst zum Jahresanfang wurde der lange erwartete Umbau eingeleitet, Manfred Knof trat seinen Job als CEO an. Trotz ambitionierter Ziele des Vorstandes glaubte fast niemand der Experten, dass die Bank das Jahr positiv abschließen könnte. Positiv für 2022 stimmt aktuell indes die Entwicklung in Polen, was für viele überraschend kommen könnte.Mitte ...

