Der Wechsel von Rückfall und Erholung dürfte sich am Freitag bei deutschen Aktien fortsetzen. Nach den erneuten Verlusten am Vortag folgt nun im Schlepptau festerer US-Börsen die nächste Erholung. Der DAX notiert im vorbörslichen Geschäft 117 Punkte oder 0,8 Prozent fester bei 15.380 Zählern. Das von Nervosität geprägte Hin und Her im Bereich von 15 000 und 15 500 Punkten geht damit in die nächste Runde. Anleger schwanken dabei weiter zwischen Virusangst und der täglichen Verlockung, gefallene Kurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...