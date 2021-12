Adva Optical Networking: mit dem schnellen Internet auf der Überholspur! >>> BREAKOUT-SETUP mit ADV <<<

Zweistelliges Gewinnwachstum für 2021 bei Adva Optical Networking (ADV) erwartet. Kommt jetzt der Breakout Richtung Allzeithoch?

Symbol: ADV ISIN: DE0005103006

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Die Aktie überzeugte in den vergangenen sechs Monaten im einem soliden Kurszuwachs von 6 Prozent. Nach dem Allzeithoch am 30. August rutschte das Wertpapier unter die gleitenden Durchschnitte, konnte sich inzwischen wieder darüber etablieren und ist nun schon gut vier Wochen in einer Seitwärtsrange mit einer klaren Widerstandslinie. Von unten drückt der 20er-EMA, so dass wir den Breakout Richtung Allzeithoch erwarten dürfen.

Chart vom 02.12.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 12.84 EUR





Meine Expertenmeinung zu ADV

Meinung: Adva Optical Networking sorgt für super-schnelles Internet und konnte für 2020 ein dreistelliges Gewinnwachstum vorlegen. Für das laufende Jahr sieht es für das SDAX-Unternehmen aus Martinsried bei München ähnlich gut aus.

Setup

Mögliches Setup: Das Kaufsignal ist mit dem Überschreiten der Widerstandslinie klar vorgegeben. Den Stopp Loss legen wir unter das Tief vom vergangenen Freitag und somit auch unter den 50er-EMA. Kursziel ist das bereits genannte Allzeithoch Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ADV.

Veröffentlichungsdatum: 03.12.2021

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/adva-optical-networking-mit-dem-schnellen-internet-auf-der-ueberholspur/