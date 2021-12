Am heutigen Freitag hält der Münchner Versicherer seinen turnusmäßigen Kapitalmarkttag ab. Pünktlich dazu wartet die Allianz mit ein paar positiven Meldungen auf: Neben der neuen Dividendenpolitik (DER AKTIONÄR berichtete) ist ein Deal mit einem amerikanischen Rückversicherer, der Kapital freisetzt und mehr Handlungsspielraum lässt.Wie der Versicherer am Morgen mitgeteilt hat, peilt er in den kommenden Jahren ein profitables Wachstum, weiter eine hohe Eigenkapitalrendite und gute Kapitalausstattung ...

