Warren Buffetts Geschäftspartner Charlie Munger hält die Märkte stellenweise für stark überbewertet. "Das aktuelle Umfeld ist noch verrückter als das zur Zeit des Dotcom-Booms Ende der 90er-Jahre", so der 97-Jährige am Freitag auf einer Konferenz in Sydney. Die Investmentlegende äußerte auch einen persönlichen Wunsch.Am liebsten sei es ihm, wenn es keine Kryptowährungen gäbe, so Munger laut Bloomberg. "Ich wünschte, sie wären niemals erfunden worden. Ich bewundere die Chinesen dafür, dass sie Maßnahmen ...

