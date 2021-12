Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende das Wechselspiel aus Rückschlag und Erholung fortsetzen. Der DAX -1,35% wurde am Morgen leicht im Plus bei 15.368 Punkte gesehen. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Plus von 0,7 Prozent für den DAX ab, der vor einer Woche infolge erster Nachrichten zur neuen Coronavirus-Variante Omikron unter die Marke von 15.500 Punkten abgerutscht war ...

