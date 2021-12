Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der heimische Markt musste am Donnerstag nachgeben, das Minus für den ATX fiel aber wie schon am Vortag mit 0,6% weniger deutlich als an den großen europäischen Börsen aus. Die schwache europäische Anlegerstimmung schwappte auch nach Wien über, allerdings konnten hier die Abschläge im Zuge einer starken Tendenz an der Wall Street im späten Handel noch etwas eingedämmt werden. Die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen war wieder einmal sehr mager und sorgte kaum für Bewegung. Die Erste Group erhöhte die Einstufung für Porr von "Hold" auf "Buy" und revidierte das Kursziel für den Baukonzern von 14,1 Euro auf 16,0 Euro nach oben, die Aktie musste ...

