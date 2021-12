DGAP-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Splendid Medien AG: Videociety powert MyTVMovie.de - Splendid Gruppe erhöht durch Kooperation mit Bauer Media Group Reichweite für VoD-Geschäft - Programmzeitschrift TV Movie Stream XXL stellt im Portal verfügbare Filme und Serien vor Köln, den 3. Dezember 2021. Die Videociety GmbH, eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG (WKN 727950, ISIN DE0007279507) ist Kooperationspartner der Bauer Media Group für das neue Streamingportal MyTVMovie.de. Videociety betreibt das seit Mitte November verfügbare neue Angebot auf Basis der eigenen meinVoD-Plattform und unter dem Branding MyTVMovie der Bauer Media Group, die auch Bewerbung und Vermarktung des neuen Angebots übernimmt. Wichtiger Baustein ist dabei die zeitgleich mit einer Auflage von 200.000 Exemplaren gestartete neue 14-tägige Programmzeitschrift TV Movie Stream XXL. Sie enthält in jeder Ausgabe ein herausnehmbares Streaming-Magazin. Hier werden in jeder Ausgabe ausgewählte, im Portal verfügbare Filme und Serien vorstellt und bewertet. Für die Nutzung des neuen Streaming-Angebots ist kein Abonnement erforderlich. Kunden in Deutschland und Österreich können nach einmaliger Registrierung aus der umfangreichen Film- und Serienbibliothek den jeweils gewünschten Titel auswählen und einzeln kostenpflichtig leihen oder kaufen (TVoD - Transactional Video-on-Demand und EST - Electronic Sell Through). Mit der Kooperation erhöht die Splendid Gruppe die Reichweite für ihre VoD-Plattform und stärkt damit das VoD-Geschäft. "Unsere Whitelabel-Lösung meinVoD für Video-on-Demand ist sowohl technisch als auch inhaltlich für Kooperationspartner hochinteressant, wie jetzt die neue, umfassende Kooperation mit Bauer Media zeigt", so Dr. Dirk Schweitzer, CEO der Splendid Medien AG. "Wir erreichen über unsere Kooperationspartner neue Nutzer für unser Angebot und stärken damit wie geplant unser VoD-Geschäft." Der neue Ableger der Programmzeitschriften-Marke TV Movie bietet Leserinnen und Lesern alle 14 Tage neben dem vollständigen TV-Programm im beiliegenden, 60-seitigen Streaming-Extra aktuelle Streaming-Starts aller großen Plattformen sowie Streaming-Charts. Das Magazin stellt darüber hinaus ausgewählte, auf MyTVMovie.de verfügbare Titel ausführlich vor und bewertet sie. Die Bauer Media Group hatte die neue Programmzeitschrift Mitte November mit einer Druckauflage von über 200.000 Exemplaren und einer umfassenden, crossmedialen Marketingkampagne gelauncht. Die Splendid-Tochter Videociety betreibt unter der Marke maxdome eine Video-on-Demand-Plattform für Endkunden und bietet darüber hinaus VoD-Plattform-Lösungen mit umfassenden Serviceleistungen für Geschäftskunden. Unter der Videociety-Marke meinVoD stellt das Unternehmen Geschäftskunden aus unterschiedlichen Branchen (z.B. Telekommunikation, Industrie, Handel) eine VoD-Plattform zur Verfügung, die den B2B-Kunden ein Leistungsspektrum von Content, Entwicklung, Betrieb und Portalmanagement für deren Endkunden bietet. Dieses umfassende Dienstleistungsportfolio wird beispielsweise seit mehreren Jahren für "freenet Video", das VoD-Portal der freenet Group (www.freenet-video.de), bereitgestellt. Im August 2021 hatte Videociety mit der Übernahme des maxdome-Store bereits einen wichtigen Schritt zum Ausbau des VoD-Geschäfts vorgenommen.

Über Splendid

Die Splendid Medien AG ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD, produziert TV-Programme und Filme und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die Splendid Gruppe einen Konzernumsatz von EUR 43,5 Mio. und ein Konzern-EBIT von EUR 1,6 Mio. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Gruppe einen Konzernumsatz leicht oberhalb des Vorjahreswertes sowie ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von EUR 2,5 bis EUR 3,0 Mio.

