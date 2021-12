SSR Mining Inc. und Taiga Gold Corp. gaben kürzlich bekannt, dass sie eine definitive Vereinbarung geschlossen haben, in deren Rahmen SSR Mining alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Taiga Gold zu einem Preis von 0,265 CAD je Taiga-Aktie erwerben wird. Dies entspricht einem Gesamtwert von 27 Millionen CAD (21 Millionen USD).



Die Board of Directors beider Unternehmen stimmten dieser Übernahme bereits einstimmig zu. Taiga Gold wird sein Aktionärstreffen am oder vor dem 15. März 2022 halten, um die Erlaubnis seiner Aktionäre einzuholen. Die Transaktion soll dann voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen werden.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

