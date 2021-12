FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hellofresh von 107 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analystin Nizla Naizer in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag der kommenden Woche. Sie wirft die Frage auf, ob der Kochboxenversender möglicherweise sogar an seinem Umsatzziel von 10 Milliarden Euro bis 2026 rüttelt, angesichts des in diesem Jahr vorgelegten Wachstumstempos./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / 06:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

