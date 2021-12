Zürich (awp) - Die Aktien von Meyer Burger stehen am Freitag in einem freundlichen Gesamtmarkt unter Druck. Händler erwähnen als Ursache, dass der Solartechniker im Zusammenhang mit Corona seine Produktion in einem Werk drosseln muss und dies den Umsatz in 2021 negativ beeinflusst.Die Aktien von Meyer Burger brechen um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...